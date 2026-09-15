FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel hätte ein Weir Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Weir Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 15.09.2025 wurden Weir Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Weir Group-Papiers betrug an diesem Tag 26,16 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Weir Group-Aktie investiert hat, hat nun 3,823 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,39 GBP, da sich der Wert eines Weir Group-Papiers am 14.09.2026 auf 26,00 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 0,61 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Weir Group bezifferte sich zuletzt auf 7,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at