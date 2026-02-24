FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Weir Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Weir Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Weir Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Weir Group-Anteile an diesem Tag 9,02 GBP wert. Bei einem Weir Group-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 110,865 Weir Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Weir Group-Papiere wären am 23.02.2026 3 866,96 GBP wert, da der Schlussstand 34,88 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 286,70 Prozent.

Der Börsenwert von Weir Group belief sich zuletzt auf 8,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at