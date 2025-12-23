FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Weir Group von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Weir Group-Aktie gebracht.

Das Weir Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19,53 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Weir Group-Aktie investierten, hätten nun 511,939 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 631,21 GBP, da sich der Wert einer Weir Group-Aktie am 22.12.2025 auf 28,58 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,31 Prozent erhöht.

Weir Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at