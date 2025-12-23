Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Investmentbeispiel
|
23.12.2025 10:03:42
FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Weir Group von vor 5 Jahren verdient
Das Weir Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19,53 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Weir Group-Aktie investierten, hätten nun 511,939 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 631,21 GBP, da sich der Wert einer Weir Group-Aktie am 22.12.2025 auf 28,58 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,31 Prozent erhöht.
Weir Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,38 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Weir Group PLCmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Weir Group von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.12.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
16.12.25
|FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: FTSE 100 zum Start in Rot (finanzen.at)
|
10.12.25