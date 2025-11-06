FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Whitbread-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Whitbread-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Whitbread-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Whitbread-Papier bei 23,64 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 423,082 Whitbread-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2025 auf 28,74 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 159,38 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,59 Prozent erhöht.

Whitbread wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,80 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at