FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel hätte eine Investition in Whitbread von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Whitbread-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Whitbread-Papier an diesem Tag bei 34,04 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Whitbread-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,381 Whitbread-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.04.2026 auf 24,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 722,78 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 27,72 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Whitbread einen Börsenwert von 4,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at