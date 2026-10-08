FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel hätte eine Investition in Whitbread von vor 5 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Whitbread-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 08.10.2021 wurde die Whitbread-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 32,51 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Whitbread-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,757 Whitbread-Aktien. Die gehaltenen Whitbread-Papiere wären am 07.10.2026 760,32 GBP wert, da der Schlussstand 24,72 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 23,97 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Whitbread belief sich jüngst auf 4,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at