FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel hätte eine Investition in Whitbread von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in Whitbread-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 27.08.2025 wurden Whitbread-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 31,92 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 31,328 Whitbread-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 781,02 GBP, da sich der Wert einer Whitbread-Aktie am 26.08.2026 auf 24,93 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 21,90 Prozent.

Alle Whitbread-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at