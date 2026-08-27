Whitbread Aktie

Whitbread für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408

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Lohnender Whitbread-Einstieg? 27.08.2026 10:03:21

FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel hätte eine Investition in Whitbread von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in Whitbread-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 27.08.2025 wurden Whitbread-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 31,92 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 31,328 Whitbread-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 781,02 GBP, da sich der Wert einer Whitbread-Aktie am 26.08.2026 auf 24,93 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 21,90 Prozent.

Alle Whitbread-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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