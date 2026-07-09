Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Whitbread-Performance im Blick
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09.07.2026 10:03:25
FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Whitbread von vor 3 Jahren verloren
Das Whitbread-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Whitbread-Papier letztlich bei 33,09 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,022 Whitbread-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.07.2026 auf 23,09 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69,78 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,22 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Whitbread belief sich zuletzt auf 3,96 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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