Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Lukrative Whitbread-Anlage?
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16.04.2026 10:03:28
FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Whitbread von vor 3 Jahren eingebracht
Am 16.04.2023 wurde das Whitbread-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Whitbread-Anteile letztlich bei 30,86 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,240 Whitbread-Papiere. Die gehaltenen Whitbread-Anteile wären am 15.04.2026 81,34 GBP wert, da der Schlussstand 25,10 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18,66 Prozent eingebüßt.
Whitbread war somit zuletzt am Markt 4,21 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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