FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Whitbread von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Whitbread-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Whitbread-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Whitbread-Aktie bei 29,72 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Whitbread-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 336,474 Whitbread-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.01.2026 gerechnet (27,93 GBP), wäre das Investment nun 9 397,71 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 9 397,71 GBP, was einer negativen Performance von 6,02 Prozent entspricht.

Whitbread erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at