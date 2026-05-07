Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Whitbread-Investmentbeispiel
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07.05.2026 10:03:46
FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Whitbread von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Whitbread-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Whitbread-Anteile an diesem Tag 27,40 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,650 Whitbread-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Whitbread-Papiers auf 23,46 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85,62 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,38 Prozent abgenommen.
Whitbread erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,78 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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