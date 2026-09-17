Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Whitbread-Anlage
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17.09.2026 10:03:26
FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Whitbread von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde die Whitbread-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,88 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hätte, hätte er nun 28,669 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,41 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 671,15 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,88 Prozent abgenommen.
Whitbread wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,88 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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