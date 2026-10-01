Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Whitbread-Performance
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01.10.2026 10:03:17
FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Whitbread von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das Whitbread-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 34,64 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,887 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Whitbread-Papiers auf 23,86 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68,88 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,12 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Whitbread belief sich zuletzt auf 4,00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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