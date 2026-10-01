Whitbread Aktie

Whitbread für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Whitbread-Performance 01.10.2026 10:03:17

FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Whitbread von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Whitbread-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Whitbread-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 34,64 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,887 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Whitbread-Papiers auf 23,86 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68,88 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,12 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Whitbread belief sich zuletzt auf 4,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Whitbread PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Whitbread PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Whitbread PLC 28,16 0,64% Whitbread PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:05 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
19:28 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.09.26 3. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen