Vor Jahren Whitbread-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Das Whitbread-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Whitbread-Anteile bei 32,16 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Whitbread-Aktie investierten, hätten nun 310,945 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27,80 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 644,28 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13,56 Prozent eingebüßt.

Whitbread war somit zuletzt am Markt 4,67 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at