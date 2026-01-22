FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Whitbread-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Whitbread-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Whitbread-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 30,21 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Whitbread-Aktie investierten, hätten nun 3,310 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89,84 GBP, da sich der Wert eines Whitbread-Anteils am 21.01.2026 auf 27,14 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,16 Prozent verringert.

Alle Whitbread-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at