Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Profitabler Whitbread-Einstieg?
|
22.01.2026 10:03:51
FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Whitbread-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Whitbread-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 30,21 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Whitbread-Aktie investierten, hätten nun 3,310 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89,84 GBP, da sich der Wert eines Whitbread-Anteils am 21.01.2026 auf 27,14 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,16 Prozent verringert.
Alle Whitbread-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,64 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Whitbread PLC
|
22.01.26
|FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Whitbread-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.01.26
|FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Whitbread von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse London: FTSE 100 notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Verluste in London: FTSE 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
13.01.26
|Optimismus in London: FTSE 100 klettert am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
13.01.26
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
08.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
08.01.26
|FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Whitbread von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Whitbread PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Whitbread PLC
|31,74
|0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.