Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Frühe Anlage
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11.06.2026 10:03:36
FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Whitbread von vor 3 Jahren angefallen
Whitbread-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Whitbread-Papier 33,72 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Whitbread-Aktie investiert, befänden sich nun 296,560 Whitbread-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 939,50 GBP, da sich der Wert eines Whitbread-Papiers am 10.06.2026 auf 23,40 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 30,60 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Whitbread eine Marktkapitalisierung von 3,91 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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