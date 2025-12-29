WPP 2012 Aktie
WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49
|Profitabler WPP 2012-Einstieg?
|
29.12.2025 10:03:51
FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel hätte eine Investition in WPP 2012 von vor 3 Jahren gekostet
Am 29.12.2022 wurde die WPP 2012-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,21 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 GBP in die WPP 2012-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 218,621 Anteilen. Die gehaltenen WPP 2012-Papiere wären am 24.12.2025 3 987,33 GBP wert, da der Schlussstand 3,27 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 60,13 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von WPP 2012 bezifferte sich zuletzt auf 3,53 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
