WPP 2012 Aktie

WPP 2012 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49

Rentable WPP 2012-Investition? 16.02.2026 10:03:48

FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel hätte eine Investition in WPP 2012 von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen WPP 2012-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der WPP 2012-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die WPP 2012-Aktie bei 7,72 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1 294,666 WPP 2012-Aktien. Die gehaltenen WPP 2012-Anteile wären am 13.02.2026 3 533,14 GBP wert, da der Schlussstand 2,73 GBP betrug. Das kommt einer Abnahme um 64,67 Prozent gleich.

Insgesamt war WPP 2012 zuletzt 2,94 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

