FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WPP 2012-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in WPP 2012-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die WPP 2012-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die WPP 2012-Aktie bei 10,52 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die WPP 2012-Aktie investierten, hätten nun 9,510 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 26,39 GBP, da sich der Wert eines WPP 2012-Anteils am 20.02.2026 auf 2,78 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 73,61 Prozent.

WPP 2012 war somit zuletzt am Markt 2,99 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at