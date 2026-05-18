WPP 2012 Aktie
WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49
|Performance im Blick
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18.05.2026 10:04:29
FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WPP 2012-Investment von vor 3 Jahren verloren
WPP 2012-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das WPP 2012-Papier an diesem Tag 8,94 GBP wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 GBP in die WPP 2012-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,181 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.05.2026 gerechnet (2,62 GBP), wäre das Investment nun 29,28 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 70,72 Prozent vermindert.
WPP 2012 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,82 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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