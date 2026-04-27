FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WPP 2012-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen WPP 2012-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der WPP 2012-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die WPP 2012-Aktie an diesem Tag bei 9,49 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 100 GBP in die WPP 2012-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,532 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.04.2026 auf 2,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27,36 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 72,64 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von WPP 2012 belief sich jüngst auf 2,80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at