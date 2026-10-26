FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WPP 2012 von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in WPP 2012-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden WPP 2012-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das WPP 2012-Papier bei 3,61 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die WPP 2012-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 769,316 WPP 2012-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 032,95 GBP, da sich der Wert einer WPP 2012-Aktie am 23.10.2026 auf 3,98 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 10,33 Prozent.

Alle WPP 2012-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at