WPP 2012 Aktie
WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49
|Langfristige Anlage
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19.10.2026 10:04:18
FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WPP 2012 von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das WPP 2012-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,20 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das WPP 2012-Papier investiert hätte, hätte er nun 54,945 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 4,13 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 226,76 GBP wert. Damit wäre die Investition 77,32 Prozent weniger wert.
WPP 2012 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,45 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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