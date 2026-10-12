WPP 2012 Aktie

WPP 2012 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49

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WPP 2012-Performance im Blick 12.10.2026 10:03:45

FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WPP 2012 von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen WPP 2012-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden WPP 2012-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen WPP 2012-Anteile an diesem Tag bei 9,82 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die WPP 2012-Aktie investiert, befänden sich nun 10,182 WPP 2012-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 39,29 GBP, da sich der Wert eines WPP 2012-Anteils am 09.10.2026 auf 3,86 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 60,71 Prozent verkleinert.

Am Markt war WPP 2012 jüngst 4,16 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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