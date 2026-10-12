WPP 2012 Aktie
WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49
|WPP 2012-Performance im Blick
|
12.10.2026 10:03:45
FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WPP 2012 von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden WPP 2012-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen WPP 2012-Anteile an diesem Tag bei 9,82 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die WPP 2012-Aktie investiert, befänden sich nun 10,182 WPP 2012-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 39,29 GBP, da sich der Wert eines WPP 2012-Anteils am 09.10.2026 auf 3,86 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 60,71 Prozent verkleinert.
Am Markt war WPP 2012 jüngst 4,16 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WPP 2012 PLC
|
10:03
|FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WPP 2012 von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:28
|Montagshandel in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freitagshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 steigen (finanzen.at)
|
08.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.10.26
|FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WPP 2012 von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
01.10.26
|Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
01.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu WPP 2012 PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WPP 2012 PLC
|4,49
|-1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich fester -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.