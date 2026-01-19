WPP 2012 Aktie

WPP 2012-Anlage unter der Lupe 19.01.2026 10:04:02

FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WPP 2012 von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen WPP 2012-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das WPP 2012-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 7,47 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die WPP 2012-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 133,941 Anteilen. Die gehaltenen WPP 2012-Papiere wären am 16.01.2026 422,72 GBP wert, da der Schlussstand 3,16 GBP betrug. Das entspricht einem Minus von 57,73 Prozent.

Zuletzt verbuchte WPP 2012 einen Börsenwert von 3,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu WPP 2012 PLC

Analysen zu WPP 2012 PLC

