FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein WPP 2012-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit WPP 2012-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16,58 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die WPP 2012-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,031 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14,46 GBP, da sich der Wert eines WPP 2012-Papiers am 02.04.2026 auf 2,40 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 85,54 Prozent verringert.

WPP 2012 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at