FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein WPP 2012-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die WPP 2012-Aktie gebracht.

Am 16.03.2025 wurde das WPP 2012-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,16 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16,228 WPP 2012-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.03.2026 auf 2,38 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38,62 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61,38 Prozent verringert.

WPP 2012 war somit zuletzt am Markt 2,57 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at