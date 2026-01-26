WPP 2012 Aktie

WPP 2012 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49

WPP 2012-Anlage 26.01.2026 10:04:21

FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in WPP 2012 von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen WPP 2012-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde die WPP 2012-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,38 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 066,553 WPP 2012-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,22 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 3 437,50 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 65,63 Prozent verringert.

Am Markt war WPP 2012 jüngst 3,48 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

