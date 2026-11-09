WPP 2012 Aktie
WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49
|Lukratives WPP 2012-Investment?
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09.11.2026 10:03:46
FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in WPP 2012 von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurden WPP 2012-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des WPP 2012-Papiers betrug an diesem Tag 10,93 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die WPP 2012-Aktie investierten, hätten nun 91,487 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 4,09 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 373,91 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 62,61 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von WPP 2012 bezifferte sich zuletzt auf 4,41 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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