FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WPP 2012 von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in WPP 2012 gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das WPP 2012-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die WPP 2012-Aktie bei 7,91 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die WPP 2012-Aktie investiert, befänden sich nun 12,634 WPP 2012-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38,13 GBP, da sich der Wert eines WPP 2012-Anteils am 30.01.2026 auf 3,02 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 61,87 Prozent.

WPP 2012 war somit zuletzt am Markt 3,25 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at