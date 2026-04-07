3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Lukratives 3i-Investment?
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07.04.2026 10:03:42
FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3i-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden 3i-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die 3i-Aktie an diesem Tag bei 4,43 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die 3i-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 225,581 3i-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 061,36 GBP, da sich der Wert einer 3i-Aktie am 02.04.2026 auf 26,87 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +506,14 Prozent.
Der Börsenwert von 3i belief sich zuletzt auf 27,36 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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