FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3i-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in 3i-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden 3i-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die 3i-Aktie an diesem Tag bei 4,43 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die 3i-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 225,581 3i-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 061,36 GBP, da sich der Wert einer 3i-Aktie am 02.04.2026 auf 26,87 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +506,14 Prozent.

Der Börsenwert von 3i belief sich zuletzt auf 27,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at