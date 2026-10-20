3i Aktie

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WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409

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Lohnender 3i-Einstieg? 20.10.2026 10:03:36

FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3i-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in 3i-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der 3i-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,62 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die 3i-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 510,574 3i-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 36 132,93 GBP, da sich der Wert eines 3i-Anteils am 19.10.2026 auf 23,92 GBP belief. Damit wäre die Investition um 261,33 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von 3i belief sich jüngst auf 25,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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