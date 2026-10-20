3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Lohnender 3i-Einstieg?
|
20.10.2026 10:03:36
FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3i-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der 3i-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,62 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die 3i-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 510,574 3i-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 36 132,93 GBP, da sich der Wert eines 3i-Anteils am 19.10.2026 auf 23,92 GBP belief. Damit wäre die Investition um 261,33 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von 3i belief sich jüngst auf 25,07 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 3i plc
|
20.10.26
|FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3i-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.10.26
|Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.10.26
|Handel in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
13.10.26
|FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3i von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.10.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
06.10.26
|Börse London: FTSE 100 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu 3i plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|28,81
|1,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.