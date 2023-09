FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in 3i eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in 3i-Aktien verdienen können.

Die 3i-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der 3i-Aktie betrug an diesem Tag 3,60 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die 3i-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 27,747 3i-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 533,85 GBP, da sich der Wert eines 3i-Anteils am 25.08.2023 auf 19,24 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 433,85 Prozent vermehrt.

Alle 3i-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,53 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at