Heute vor 10 Jahren wurden Trades der 3i-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,44 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 100 GBP in die 3i-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 15,528 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 400,93 GBP, da sich der Wert eines 3i-Anteils am 16.11.2026 auf 25,82 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 300,93 Prozent angezogen.

3i erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at