FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der 3i-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das 3i-Papier bei 4,89 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20,454 3i-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2025 auf 33,99 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 695,23 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 595,23 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von 3i betrug jüngst 32,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at