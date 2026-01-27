3i Aktie

WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409

27.01.2026 10:03:57

FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in 3i-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

3i-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die 3i-Aktie bei 16,08 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die 3i-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,221 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 194,65 GBP, da sich der Wert einer 3i-Aktie am 26.01.2026 auf 31,29 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +94,65 Prozent.

3i wurde am Markt mit 32,44 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

