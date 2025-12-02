3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|3i-Investment im Blick
|
02.12.2025 10:03:57
FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der 3i-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,18 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 GBP in die 3i-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 758,725 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 01.12.2025 23 095,60 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 30,44 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 130,96 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte 3i einen Börsenwert von 31,15 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 3i plcmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
01.12.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
01.12.25
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
01.12.25
|Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
28.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
Analysen zu 3i plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|33,80
|0,00%