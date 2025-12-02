3i Aktie

3i für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409

3i-Investment im Blick 02.12.2025 10:03:57

FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die 3i-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der 3i-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,18 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 GBP in die 3i-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 758,725 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 01.12.2025 23 095,60 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 30,44 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 130,96 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte 3i einen Börsenwert von 31,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

3i plc 33,80 0,00% 3i plc

