FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in 3i gewesen.

Die 3i-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 11,70 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die 3i-Aktie investiert, befänden sich nun 85,479 3i-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2026 auf 33,33 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 849,02 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 184,90 Prozent.

3i wurde am Markt mit 33,09 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at