06.01.2026 10:03:44
FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem 3i-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 11,75 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,510 3i-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 05.01.2026 auf 32,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 276,58 GBP wert. Damit wäre die Investition um 176,58 Prozent gestiegen.
Der 3i-Wert an der Börse wurde auf 31,65 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
