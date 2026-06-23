FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in 3i-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades 3i-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11,98 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die 3i-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,350 3i-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,59 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 188,62 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 88,62 Prozent erhöht.

Alle 3i-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at