3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Lukratives 3i-Investment?
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23.06.2026 10:04:02
FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades 3i-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11,98 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die 3i-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,350 3i-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,59 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 188,62 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 88,62 Prozent erhöht.
Alle 3i-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,23 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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