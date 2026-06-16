FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3i-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in 3i eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 16.06.2023 wurde das 3i-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen 3i-Anteile an diesem Tag bei 19,90 GBP. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die 3i-Aktie investiert hat, hat nun 502,513 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 15.06.2026 11 482,41 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 22,85 GBP belief. Damit wäre die Investition 14,82 Prozent mehr wert.

3i wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23,37 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at