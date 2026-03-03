3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Lohnendes 3i-Investment?
|
03.03.2026 10:04:01
FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3i-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 03.03.2021 wurden 3i-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 11,57 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in 3i-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 863,938 3i-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 931,10 GBP, da sich der Wert eines 3i-Anteils am 02.03.2026 auf 32,33 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 179,31 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete 3i eine Marktkapitalisierung von 31,90 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 3i plc
|
10:04
|FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3i-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
02.03.26
|Anleger in London halten sich zurück: Das macht der FTSE 100 am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
02.03.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse London: FTSE 100 in Grün (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 startet mit Gewinnen (finanzen.at)