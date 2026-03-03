FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3i-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in 3i-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 03.03.2021 wurden 3i-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 11,57 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in 3i-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 863,938 3i-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 931,10 GBP, da sich der Wert eines 3i-Anteils am 02.03.2026 auf 32,33 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 179,31 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete 3i eine Marktkapitalisierung von 31,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at