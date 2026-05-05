FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3i von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die 3i-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das 3i-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die 3i-Anteile bei 4,63 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 GBP in die 3i-Aktie investierten, hätten nun 2 158,429 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen 3i-Aktien wären am 01.05.2026 55 331,32 GBP wert, da der Schlussstand 25,64 GBP betrug. Damit wäre die Investition 453,31 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte 3i einen Börsenwert von 26,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at