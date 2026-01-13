FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3i-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit 3i-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die 3i-Anteile bei 4,60 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 217,581 3i-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 803,74 GBP, da sich der Wert eines 3i-Anteils am 12.01.2026 auf 31,27 GBP belief. Damit wäre die Investition 580,37 Prozent mehr wert.

Der 3i-Wert an der Börse wurde auf 30,79 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at