FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3i-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die 3i-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das 3i-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,53 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 153,257 3i-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des 3i-Papiers auf 27,11 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 154,79 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 315,48 Prozent.

Der Börsenwert von 3i belief sich jüngst auf 27,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at