FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3i-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden 3i-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die 3i-Aktie an diesem Tag 12,33 GBP wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 GBP in die 3i-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 811,359 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des 3i-Papiers auf 23,10 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 742,39 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 87,42 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von 3i belief sich zuletzt auf 23,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at