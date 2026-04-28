3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Lohnender 3i-Einstieg?
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28.04.2026 10:03:39
FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3i von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das 3i-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der 3i-Aktie betrug an diesem Tag 12,54 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die 3i-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 79,765 3i-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.04.2026 2 065,90 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 25,90 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 106,59 Prozent angewachsen.
Am Markt war 3i jüngst 26,74 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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