3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Rentables 3i-Investment?
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29.09.2026 10:03:33
FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Verlust hätte ein 3i-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der 3i-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die 3i-Aktie bei 40,25 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in 3i-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 248,447 3i-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 28.09.2026 6 546,58 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 26,35 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 34,53 Prozent vermindert.
3i markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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