3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Rentable 3i-Investition?
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12.05.2026 10:04:15
FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Verlust hätte ein 3i-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit 3i-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 40,97 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,441 3i-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 11.05.2026 61,41 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 25,16 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 38,59 Prozent.
Jüngst verzeichnete 3i eine Marktkapitalisierung von 26,42 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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