FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3i von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in 3i-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 14.04.2025 wurde das 3i-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das 3i-Papier an diesem Tag 39,04 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die 3i-Aktie investiert, befänden sich nun 256,148 3i-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des 3i-Papiers auf 27,59 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 067,11 GBP wert. Damit wäre die Investition 29,33 Prozent weniger wert.

3i wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,39 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at